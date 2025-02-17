В Южной Африке застрелили имама, открыто поддержавшего ЛГБТ
В Южной Африке неизвестные застрелили первого в мире открытого гея-имама (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Нападение произошло утром 10 февраля неподалеку от Гебеха, одного из крупнейших портов в Южной Африке. Об этом сообщает корпорация Би-би-си.
По данным полиции, автомобиль, в котором находился Хендрикс, был заблокирован неизвестными, после чего двое вооруженных мужчин с закрытыми лицами открыли огонь. Имам скончался на месте.
Полиция расследует обстоятельства преступления, о задержаниях на момент подготовки этого материала информация не поступала.
Хендрикс возглавлял мечеть в Кейптауне, которая позиционировалась как инклюзивное пространство для мусульман из маргинализованных сообществ.
Имам выступал за пересмотр традиционных религиозных норм и поддерживал представителей ЛГБТ. В 1996 году он основал организацию The Inner Circle, оказывающую помощь мусульманам в примирении веры и сексуальной ориентации.
Южная Африка была первой страной в мире, запретившей дискриминацию по признаку сексуальной ориентации на уровне Конституции, отмечает Би-би-си.
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