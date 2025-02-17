Россиянам разрешили посадку на поезд по биометрии
Россияне смогут садиться на поезд по биометрическим данным, заявил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Его слова передает ТАСС.
«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются», — заявил Григоренко.
Ожидается, что закрытое тестирование сервиса пройдет в 2025 году, услуга станет доступна после завершения всех этапов технологических испытаний.
Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.
В декабре 2024 года ЦБ впервые привел статистику платежей по биометрии: с их помощью за девять месяцев оплатили покупки на 7,8 млрд руб., было совершено 16,2 млн покупок. Платежи по биометрии развивают, в частности, Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК). Так, Сбербанк установил уже около 1 млн биометрических терминалов по всей стране.
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