Россиянам разрешили посадку на поезд по биометрии

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Россияне смогут садиться на поезд по биометрическим данным, заявил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Его слова передает ТАСС.

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются», — заявил Григоренко.

Ожидается, что закрытое тестирование сервиса пройдет в 2025 году, услуга станет доступна после завершения всех этапов технологических испытаний.

Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.

В декабре 2024 года ЦБ впервые привел статистику платежей по биометрии: с их помощью за девять месяцев оплатили покупки на 7,8 млрд руб., было совершено 16,2 млн покупок. Платежи по биометрии развивают, в частности, Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК). Так, Сбербанк установил уже около 1 млн биометрических терминалов по всей стране.