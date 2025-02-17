В России за ночь ️сбили 90 украинских дронов
В ночь на 17 февраля дежурные средства ПВО перехватили 90 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Из них 38 дронов сбили над Азовским морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем, еще по два — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.
Помимо этого над Азовским морем российские военные уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД», добавили в ведомстве.
О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край ранее сегодня сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Обломки повредили 12 домов, также пострадал один человек.
Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.
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