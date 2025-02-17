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Военная операция на Украине ,  
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В России за ночь ️сбили 90 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 17 февраля дежурные средства ПВО перехватили 90 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Из них 38 дронов сбили над Азовским морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем, еще по два — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.

Помимо этого над Азовским морем российские военные уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД», добавили в ведомстве.

Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край ранее сегодня сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Обломки повредили 12 домов, также пострадал один человек.

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине.

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Теги
дроны беспилотники Военная операция на Украине ПВО ВСУ Минобороны
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