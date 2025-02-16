Пушилин рассказал о выходе к важной трассе на красноармейском направлении
Российские военные успешно продвигаются на красноармейском направлении Донецкой народной республики (ДНР) и выходят на стратегические важную трассу Красноармейск — Константиновка, сообщает глава республики Денис Пушилин.
«Что касается красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — рассказал он в своем видеообращении в телеграм-канале.
Кроме этого, Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы России делают определенные успехи в Часовом Яре.
В начале января российские военные заняли несколько населенных пунктов в направлении Красноармейска (Покровска). Этот город расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. В частности, 19 января войска взяли под контроль село Воздвиженка в Красноармейском районе.
Накануне ВС России установили контроль над населенным пунктом Березовка, который находится в 26 км от города Покровска.
Пушилин в конце января рассказал об отступлении украинских войск на красноармейском направлении, во время которого они наносят ущерб инфраструктуре, чтобы создать трудности российским властям при восстановлении предприятий и обеспечении гражданского населения гуманитарной помощью.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине
Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине
Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине
Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине
Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада
Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика