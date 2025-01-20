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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал о взорванной ВСУ шахте «Белицкая» в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские войска в ходе отступления на красноармейском направлении взорвали угольную шахту «Белицкая». Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24». 

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб, уже отступая из населенных пунктов. У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — рассказал Пушилин.

По его мнению, украинские военные наносят ущерб для того, чтобы создать для российских властей трудности при восстановлении предприятий и обеспечении гражданского населения гуманитарной помощью. 

Шахта «Белицкая» — угледобывающее предприятие в городе Белицкое в Донбассе. Входит в состав ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Проектная мощность 1,2 млн тонн угля в год.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»


В начале января российские военные заняли несколько населенных пунктов в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск). Этот город расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 60,1 тыс. человек.

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ДНР шахта ВСУ взрыв Денис Пушилин
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