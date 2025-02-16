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Общество ,  
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Активистка потребовала от Маска публично признать их общего ребенка

Эшли Сент-Клэр
Эшли Сент-Клэр (Фото: Alpert-Wisnia / Sipa USA / Reuters)

Американская писательница, активистка и блогер Эшли Сент-Клэр потребовала от основателя SpaceX и главы департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска публично признать их общего ребенка. Соответствующее заявление опубликовал представитель писательницы Брайан Гликлих в социальной сети X.

Он уточнил, что Маск и Сент-Клэр уже работают над соглашением о воспитании ребенка, однако конфиденциальности этого процесса мешают репортеры, устраивающие «засады» писательнице и ее семье.

«Мы ждем, что Илон публично признает свою родительскую роль в отношениях с Эшли, чтобы положить конец необоснованным спекуляциям», — говорится в заявлении.

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Эшли Сент-Клэр

Накануне 26-летняя Сент-Клэр на своей странице в X написала, что пять месяцев назад родила ребенка, а «его отцом является Илон Маск». Ранее эту информацию она не разглашала.

Она завершила свой пост латинской фразой Alea iacta est, что в переводе означает «Жребий брошен». Маск эту информацию пока не комментировал.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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