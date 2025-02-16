Полиция начала проверку после концерта ребенка-рэпера в ночном клубе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после выступления 13-летнего рэп-исполнителя Владимира Молодого в ночном клубе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. О том, что полиция заинтересовалась видео с концерта, также пишет телеграм-канал Shot.

«Начата проверка по материалам, опубликованным в интернете», — рассказала собеседница агентства. Заявление в полицию пока не поступало.

Кроме того, после концерта прокуратура региона организовала проверку соблюдения законодательства по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди детей.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Нижегородской области и к Владимиру Молодому.

На афише, опубликованной в телеграм-канале исполнителя, говорится, что на концерте действовало возрастное ограничение 18+. Концерт состоялся в клубе Milo Club на Зеленском съезде в ночь с 15 на 16 февраля

Агентство «Нижний Новогород онлайн» опубликовало кадры с концерта. Подросток исполнял песни с упоминанием криминальной тематики и использовал ненормативную лексику.