Ночной клуб в Якутске оштрафовали за «нетрадиционных» гостей из Таиланда

Ночной клуб «Number One» (Фото: административная комиссия ГО «город Якутск»)

Компанию «Джинлун», владельца клуба Number Оne в Якутске, оштрафовали на ₽250 тыс. после того, как мэрия обвинила ночное заведение в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила объединенная пресс-служба судов Якутии в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 2 января на шоу в клубе присутствовали голые граждане, велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Наказание основано на ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях России — организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Представители компании в суде частично признали вину и подтвердили, что организовали выступление двух приглашенных гостей, однако не согласились с обвинением в пропаганде.

Однако суд решил, что доказательств нарушения закона в деле достаточно. Постановление не вступило в законную силу.

В начале января мэрия Якутска обвинила городской «китайский клуб» Number Оne в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Власти указали, что с 26 декабря в клубе «ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».

В этом участвуют «приглашенные из Таиланда трансгендерные женщины и мужчины нетрадиционной ориентации», говорится в сообщении администрации. «Сообщения о нарушении направлены в прокуратуру и в полицию», — заявили в мэрии.

Владельцев клуба в мэрии предложили оштрафовать по ч. 1 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.