 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ночной клуб в Якутске оштрафовали за «нетрадиционных» гостей из Таиланда

Ночной клуб &laquo;Number One&raquo;
Ночной клуб «Number One» (Фото: административная комиссия ГО «город Якутск»)

Компанию «Джинлун», владельца клуба Number Оne в Якутске, оштрафовали на ₽250 тыс. после того, как мэрия обвинила ночное заведение в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила объединенная пресс-служба судов Якутии в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 2 января на шоу в клубе присутствовали голые граждане, велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Наказание основано на ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях России — организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

Представители компании в суде частично признали вину и подтвердили, что организовали выступление двух приглашенных гостей, однако не согласились с обвинением в пропаганде.

Однако суд решил, что доказательств нарушения закона в деле достаточно. Постановление не вступило в законную силу.

Мэрия Якутска обвинила клуб в пропаганде нетрадиционных отношений
Общество
Фото:Административная комиссия ГО «город Якутск»

В начале января мэрия Якутска обвинила городской «китайский клуб» Number Оne в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Власти указали, что с 26 декабря в клубе «ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».

В этом участвуют «приглашенные из Таиланда трансгендерные женщины и мужчины нетрадиционной ориентации», говорится в сообщении администрации. «Сообщения о нарушении направлены в прокуратуру и в полицию», — заявили в мэрии.

Владельцев клуба в мэрии предложили оштрафовать по ч. 1 ст. 6.21 КоАП — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Якутск трансгендеры суд КоАП штраф Таиланд
Материалы по теме
Мэрия Якутска обвинила клуб в пропаганде нетрадиционных отношений
Общество
Верховный суд раскрыл сумму штрафов иноагентам и за «ЛГБТ-пропаганду»
Политика
Силовики провели рейд на ЛГБТ-вечеринке в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как работает платформа для торгов залоговым имуществом СбербанкаОтрасли, 10:32
Обзор Solaris HC: технические характеристики, особенности, комплектацииAutonews, 10:32
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 10:31
Акции X5 выросли на старте торгов после переезда вопреки ожиданиямИнвестиции, 10:26
США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADAСпорт, 10:17
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в КалифорнииОбщество, 10:15
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 10:14
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Экономика на батарейках: как работает аккумуляторнаяТренды, 10:12
Обрушение откладывается: что ожидает вторичную недвижимость в 2025 годуНедвижимость, 10:10
Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в истории НХЛСпорт, 10:04
После скандала «Крылья Советов» возглавит экс-министр из ТулыСпорт, 10:01
Ночной клуб в Якутске оштрафовали за «нетрадиционных» гостей из ТаиландаОбщество, 10:00
Медведев рассказал о виртуальных победах ТрампаПолитика, 09:48
Запросы похожи на живую речь, а ответы создает ИИ: ключевые тренды в SEOPro, 09:46