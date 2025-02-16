В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадал один мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Атаке подверглись четыре населенных пункта.
«Село Репяховка Краснояружского района атаковано двумя FPV-дронами. В результате одной из атак получил ранения сотрудник сельхозпредприятия», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Мужчина получил осколочные ранения ног, его госпитализировали. При атаке был также поврежден грузовой автомобиль.
Кроме этого, ВСУ атаковали поселок Уразово в Валуйском округе. Там один дрон взорвался на территории частного дома, никто не пострадал. Повреждения получили дом, гараж, трактор и машина. Еще один беспилотник атаковал многоквартирный дом — в нескольких квартирах выбило окна. В городе Валуйки дрон повредил три машины и частный дом.
Четвертый случай произошел в хуторе Церковный в Белгородском районе — FPV-дрон атаковал административное здание сельхозпредприятия.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, ночью 16 февраля украинские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре Грайворона. В результате сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль, пожар быстро потушили. Еще один дрон атаковал жилой сектор.
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