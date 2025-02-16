В АТОР сообщили, когда вылетит в Египет вынужденно севший в Польше лайнер

Аэропорт Храброво (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Обратный рейс египетской авиакомпании AlMasria, самолет которой совершил вынужденную посадку в Польше по пути из Шарм-эш-Шейха в Калининград, должен состояться вечером в воскресенье, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.

«Вылет обратного рейса <...> из Калининграда в Шарм-эш-Шейх запланирован на вечер 16 февраля. Задержка связана с обеспечением безопасности», — говорится в сообщении.

По расписанию на сайте аэропорта Храброво в Калининграде самолет должен быть вылететь в 1:30 мск 16 февраля. Теперь время вылета перенеслось на 21:30 мск. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе аэропорта Храброво.

«Все пассажиры проинформированы о переносе рейса, им предоставлен трансфер до гостиницы», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что туроператоры и авиакомпания отменили рейс или самолет улетел без пассажиров, не соответствует действительности.

РБК также направил запрос в Almasria Airlines.

Ранее самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Египта в Калининград, ночью 16 февраля экстренно сел в польском аэропорту Познани из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Лайнер задержали более чем на десять часов.

Он вылетел из Польши в 11:55 мск и приземлился в Калининграде в 12:45 мск, написал представитель Росавиации Артем Кореняко.