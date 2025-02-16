Росавиация объяснила многочасовую задержку лайнера из Египта в Польше
Самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс в Калининград, вылетел в пункт назначения после вынужденной посадки в аэропорту Познани (Польша). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Самолет вылетел в 11:55 мск и взял курс на калининградский аэропорт Храброво, уточнил Кореняко.
«Причина приземления самолета AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх — Калининград, в Польше — неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области», — написал он.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что cамолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше. По словам очевидицы, она вместе с другими пассажирами провела в самолете более десяти часов.
По данным сервиса Flightradar24, самолет приземлился в Познани около полуночи.
Самолет не смог сесть в Калининграде из-за сильного снегопада в регионе, передает Mash. Областное управление МЧС предупреждало о снегопаде 15 и 16 февраля.
Как отмечает Mash, из-за задержки прибытия самолета вовремя также не вылетел обратный рейс Калининград — Шарм-эш-Шейх. Лайнер должен был вылететь в Египет в 00:30 16 февраля (01:30 мск), однако отправление задержали до 13:00 (14:00 мск), следует из данных с онлайн-табло аэропорта Храброво.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в самолете AlMasria, экстренно севшем в Польше, находились около 200 человек — клиентов туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik.
В Coral Travel «Вестнику АТОР» подтвердили, что самолет заправили и отправили в Калининград. Издание также пишет, что пассажиров накормили едой, рассчитанной на обратный рейс. Mash утверждал, что польская сторона отказывается предоставлять топливо и выпускать самолет. Представитель аэропорта Познани опроверг это, передает «РИА Новости».
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