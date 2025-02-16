Песков назвал несерьезным поведение Зеленского на нормандских переговорах
Поведение президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина) в 2019 году было несерьезным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеведущему Павлу Зарубину.
В ходе разговора они обсудили, в частности, пресс-конференцию, на которой во время выступления Путина украинский президент кривлялся и улыбался.
«Они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. Зеленский и там так же себя вел, скажем, не совсем серьезно», — сказал Песков.
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. В них участвовали Путин, Зеленский, тогда действующий канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В ходе саммита Зеленский и Путин провели также двусторонние переговоры. По окончании страны приняли документ по урегулированию конфликта в Донбассе.
В частности, стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до конца 2019 года, а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.
В феврале 2020 года представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона не собирается выполнять условия договоренностей.
На Украине пресс-секретарь МИДа Олег Николенко обвинил в том же Россию и призвал «добросовестно выполнять договоренности».
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