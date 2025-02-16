Появилось видео с застрявшего на 10 часов в Польше лайнера с россиянами
Самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс в Калининград, заcтрял в аэропорту Познани (Польша) более чем на десять часов из-за непогоды в Калининградской области.
На видео слышно, как женщина за кадром комментирует происходящее. «Вот такая обстановка. Кто-то уже устал сидеть — стоит», — сказала она.
На следующем кадре пилот самолета приносит извинения за задержку лайнера.
Самолет вылетел из Польши в 11:55 мск и взял курс на калининградский аэропорт Храброво, сообщили ранее в Росавиации. В 12:45 лайнер приземлился в Калининграде.
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