Появилось видео с застрявшего на 10 часов в Польше лайнера с россиянами

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Самолет Airbus A321 египетской авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс в Калининград, заcтрял в аэропорту Познани (Польша) более чем на десять часов из-за непогоды в Калининградской области.

На видео слышно, как женщина за кадром комментирует происходящее. «Вот такая обстановка. Кто-то уже устал сидеть — стоит», — сказала она.

На следующем кадре пилот самолета приносит извинения за задержку лайнера.

Самолет вылетел из Польши в 11:55 мск и взял курс на калининградский аэропорт Храброво, сообщили ранее в Росавиации. В 12:45 лайнер приземлился в Калининграде.