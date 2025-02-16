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В Ингушетии завели уголовное дело о покушении на экс-замначальника ГОВД

В Ингушетии завели уголовное дело о покушении на экс-замначальника ГОВД
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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство местного жителя в Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Ранее «Известия» и телеграм-канал «112» сообщили о нападении на бывшего замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака.

По данным следствия, неустановленное лицо сделало не менее семи выстрелов в 41-летнего местного жителя, он был ранен в бедро. Покушение произошло ночью 15 февраля возле ресторана «Терраса» в городе Сунжа, добавили в управлении СК.

Там отметили, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле «Лада-21114» с государственными регистрационными знаками «С 946 ВВ 06». Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

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По данным телеграм-канала «112», нападение было совершено на Илеза Нальгиева. В 2012 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы за пытки задержанного.

В апреле 2010 года у здания Карабулакского ГОВД произошел теракт. В результате взрыва погиб нападавший и двое сотрудников ОВД, один из которых был родственником Нальгиева. Второй взрыв прогремел на стоянке возле ОВД. В результате теракта были ранены 13 милиционеров.

Спустя две недели по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 молодых людей, в основном беженцы из Чечни. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, задержанных пытали, пытаясь добиться признаний в связях с террористом.

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Ингушетия уголовное дело Следственный комитет покушение на убийство
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