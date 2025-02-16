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В Ингушетии в ходе покушения ранили экс-главу ГОВД

В Ингушетии напали на экс-главу ГОВД, его госпитализировали с ранением в ногу, пишут «Известия». По данным «112», речь идет о бывшем главе РОВД Карабулака Нальгиеве, которому в 2012 году дали 8 лет за пытки задержанного

В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД), нападавший несколько раз выстрелил в него и скрылся, его машину нашли сожженной в селе Сурхахи, сообщают «Известия» и телеграм-канал «112».

По одной из версий, за покушением могут стоять члены религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы, движение признано в России террористической организацией и запрещено).

«Известия» со ссылкой на МВД Ингушетии уточняет, что потерпевший был доставлен в больницу с ранением в ногу.

По данным «112», нападение совершено на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, которого в 2012 году приговорили к восьми годам лишения свободы за пытки задержанного.

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4 апреля 2010 года у здания Карабулакского ГОВД произошел теракт. В результате взрыва погиб нападавший и двое милиционеров, один из которых был родственником Нальгиева. Второй взрыв прогремел на стоянке возле ОВД. В результате теракта были ранены 13 милиционеров.

Спустя две недели по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 молодых людей, в основном беженцы из Чечни. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, задержанных пытали, пытаясь добиться признаний в связях с террористом.

Среди задержанных был Зелимхан Читигов, именно благодаря его заявлению о пытках дело дошло до суда — другие задержанные сначала подали заявления в прокуратуру, но позже их отозвали.

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