В Ингушетии в ходе покушения ранили экс-главу ГОВД
В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД), нападавший несколько раз выстрелил в него и скрылся, его машину нашли сожженной в селе Сурхахи, сообщают «Известия» и телеграм-канал «112».
По одной из версий, за покушением могут стоять члены религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы, движение признано в России террористической организацией и запрещено).
«Известия» со ссылкой на МВД Ингушетии уточняет, что потерпевший был доставлен в больницу с ранением в ногу.
По данным «112», нападение совершено на бывшего начальника ГОВД Карабулака Илеза Нальгиева, которого в 2012 году приговорили к восьми годам лишения свободы за пытки задержанного.
4 апреля 2010 года у здания Карабулакского ГОВД произошел теракт. В результате взрыва погиб нападавший и двое милиционеров, один из которых был родственником Нальгиева. Второй взрыв прогремел на стоянке возле ОВД. В результате теракта были ранены 13 милиционеров.
Спустя две недели по подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 молодых людей, в основном беженцы из Чечни. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, задержанных пытали, пытаясь добиться признаний в связях с террористом.
Среди задержанных был Зелимхан Читигов, именно благодаря его заявлению о пытках дело дошло до суда — другие задержанные сначала подали заявления в прокуратуру, но позже их отозвали.
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