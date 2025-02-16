В Израиль доставили авиабомбы из США после отмены запрета Байдена

В израильский порт Ашдода прибыла партия тяжелых авиабомб МК-84 из Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Израиля.

Бомбы перевезли на базы Военно-воздушных сил Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приветствовал поставку бомб. «Партия боеприпасов, прибывшая в Израиль сегодня вечером и санкционированная администрацией Трампа, представляет собой значительный актив для ВВС и ЦАХАЛа и служит еще одним доказательством крепкого союза между Израилем и США», — передает слова министра The Times of Israel.

Ранее президент США Дональд Трамп снял введенный его предшественником Джо Байденом запрет на поставку Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 кг). «Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил республиканец 26 января.

Администрация Байдена отправила в Израиль тысячи 2000-фунтовых бомб после атаки палестинских боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, но позднее поставки приостановили из опасений, что их применение приведет к большим жертвам среди гражданского населения в секторе Газа.

Это решение вызвало критику со стороны американской еврейской общины, большинство представителей которой поддерживают Демократическую партию.