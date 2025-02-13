СК завел уголовное дело после гибели двух человек в шахте в Соликамске

Соликамское калийное рудоуправление, Пермский край (Фото: Игорь Катаев / РИА Новости)

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при обрушении горной породы в шахте Соликамска. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), уточняется в сообщении.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты для осмотра места происшествия и установления причин обрушения.

Обрушение в калийной шахте Соликамска произошло 13 февраля в 10:00 по местному времени (8:00 мск) на руднике СКРУ-3 «Уралкалия», где рабочие проводили осмотр ствола.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших горняков. По его словам, для расследования обстоятельств случившегося была создана комиссия.