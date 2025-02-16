В Москве суд оштрафовал мужчину за листовки с критикой военной операции в метро

Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок с критикой военной операции в переходе станции столичного метро «Охотный ряд». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны. Ему назначили административный штраф, который по этой части статьи установлен в пределах от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, Твердохлебов работает промышленным альпинистом в Москве. Мужчину задержали, когда он наклеивал одну из лестовок в переходе станции метро «Охотный ряд». Свою вину Твердохлебов признал и заявил, что листовки он изготовил самостоятельно. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, сказано в документах.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России.

Поводом для дела стали посты Ивлеевой на ее странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена). Блогер свою вину не признала, ее защита подала жалобу на постановление суда, которую Мосгорсуд рассмотрел 27 ноября 2024 года и оставил решение без изменений.