Папа римский Франциск нашел «обнадеживающие сигналы» для мира на Украине
Папа римский Франциск увидел «обнадеживающие сигналы» в урегулировании ситуации на Украине и призвал международное сообщество положить конец этому конфликту в 2025 году, сообщило издание ACI Stampa.
Франциск не указал, какие именно факторы выглядят ободряюще, но заявил, что для заключения справедливого и прочного мира предстоит еще много работы. По его мнению, «единственный способ разорвать цепи ненависти и мести» — наладить диалог между всеми странами, даже с теми, которые «неудобны».
После начала военной операции на Украине понтифик неоднократно призывал международное сообщество остановить боевые действия. Он просил российского президента Владимира Путина «остановить спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского «быть открытым для предложений о мире». Ватикан также предлагал свои посреднические услуги в диалоге Москвы и Киева.
В декабре 2024 года он заявил, что россияне и украинцы — братья, которые должны прийти к взаимопониманию.
Ранее в том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с Франциском пути урегулирования российско-украинского конфликта. Особое внимание они уделили гуманитарным последствиям и усилиям по содействию миру.
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