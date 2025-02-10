В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель машины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками четыре села в Белгородской области, в одном из них пострадал мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель», — написал он в своем телеграм-канале. Мужчину госпитализировали с баротравмой. Кроме этого, был поврежден его автомобиль.
От атаки украинского FPV-дрона пострадало также село Замостье в Грайворонском округе. Там в жилом доме пробило кровлю, выбило окна и повредило рядом стоящую машину.
Третий случай произошел в селе Нечаевка Белгородского района. При атаке дрона в населенном пункте было повреждено складское помещение сельхозпредприятия.
Повторная атака произошла в селе Борисовка Волоконовского района. Там в частном доме выбило окна, была повреждена кровля, фасад и машина. От атаки пострадали также соседние дома и линия электропередачи. В результате чего жители одной из улиц остались без света.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, 8 февраля Минобороны сообщило о ликвидации за ночь 36 беспилотников над территорией России. Из них пять сбили над Белгородской областью.
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