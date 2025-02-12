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Военная операция на Украине ,  
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Под Николаевом произошел пожар на объекте инфраструктуры после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Пожар на одном из объектов инфраструктуры произошел после взрывов в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким.

«В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры в результате падения обломков возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал Ким.

По его словам, также были повреждены складские помещения. В ночь на среду сообщалось о взрывах в Николаеве.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В декабре 2024 года в Николаеве несколько раз звучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина Николаевская область пожар взрывы
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