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Политика ,  
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В Сеуле назвали неожиданным подписание соглашения между Россией и КНДР

Глава МИД: в Сеуле не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР

В Сеуле не ожидали, что соглашение о взаимной обороне между Россией и КНДР будет подписано. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.

«Мы не ожидали, что соглашение о безопасности между Россией и КНДР будет подписано. Это стало для нас неожиданностью», — отметил министр, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в июне 2024 года (цитата по «РИА Новости»).

Чо Тхэ Ёль добавил, что в результате этого сотрудничества Пхеньян будет представлять угрозу не только Южной Корее и Японии, но и США, а также другим странам.

Южная Корея продолжит предоставлять гуманитарную и финансовую помощь Украине, а сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе направлено на укрепление оборонных возможностей европейских стран, подчеркнул министр.

Смещение фокуса внешней политики США с Европы на Китай не снизит готовности Вашингтона исполнять свои обязательства перед Сеулом, заявил Чо ТхэЁль. Он также выразил мнение, что это увеличит роль Южной Кореи в решении региональных угроз безопасности, включая военное сотрудничество России и Северной Кореи.

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. Документ предусматривает сотрудничество в обороне, экономике, науке и энергетике, а также взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.

В МИД России отметили, что соглашение укрепит двусторонние отношения и стабильность в Азии, а также послужит предупреждением для стран, рассматривающих военные сценарии на Корейском полуострове. Госдума ратифицировала договор 24 октября. В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул важность его положений и заявил, что детали реализации остаются в компетенции Москвы и Пхеньяна.

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Южная Корея Россия КНДР соглашение Мюнхенская конференция по безопасности
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