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Политика ,  
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КНДР запустила ракету

Министерство Японии сообщило, что КНДР осуществило запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом пишет NHK.

В министерстве сообщили, что запущенная ракета, по оценкам, уже упала.

Правительство Японии созвало чрезвычайную группу для сбора информации и оценки ущерба.

Это первый запуск баллистической ракеты со стороны КНДР с 5 ноября прошлого года, уточняет NHK.

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Фото:KCNA / XinHua / Global Look Press

В последний раз КНДР запустила ракету 5 ноября, вслед за предыдущей 31 октября. Позднее Минобороны Японии сообщило о пуске минимум семи ракет.

В октябре прошлого года в министерстве Японии сообщали о том, что запущенная КНДР баллистическая ракета впервые за историю наблюдений преодолела расстояние 4600 км.

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Япония КНДР баллистическая ракета
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