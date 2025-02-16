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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн поручил прокуратуре проверить телеграм-канал «Суджа родная»

Сюжет
Военная операция на Украине

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил прокуратуре провести проверку телеграм-канала «Суджа родная» после того, как жители приграничных районов выразили обеспокоенность по поводу публикаций в этом источнике. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Сейм».

«Мы все это время волновались, не знали, что делать», — поделились жители Курской области на заседании Координационного совета по решению проблем жителей приграничья, комментируя новость канала о якобы приостановке выдачи жилищных сертификатов.

«Канал «Суджа родная» периодически публикует такие фейки. Люди просят органы власти проконтролировать вопрос с этим каналом» — заявила волонтер из Курска Мария Скроб.

Суджане и жители других районов поддержали просьбу, а Хинштейн поручил прокуратуре провести соответствующую проверку.

Администраторы телеграм-канала «Суджа родная», реагируя на ситуацию, опубликовали обращение от подписчика, в котором выражается недовольство тем, что кто-то пытается атаковать канал, который они считают единственным источником проверенной информации. Авторы сообщения заявили, что попытки закрыть «Суджу родную» могут привести к недовольству среди местных жителей.

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Координационный совет для решения проблем жителей приграничья создали в Курской области 21 января. Совет состоит не только из чиновников, силовиков и надзорных органов, но и из представителей местных инициативных групп.

Хинштейн подчеркнул, что властями не оказывалось влияние на состав инициативных групп. В рамках работы совета также планируются «расширенные встречи» с населением, чтобы люди могли ознакомиться с ходом работы и решить возникшие вопросы.

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Александр Хинштейн Курская область Суджа прокурорская проверка
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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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