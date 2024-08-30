В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочь
В городе Чусовой Пермского края обнаружили тела женщины и ее дочери с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного управления по региону.
Убитых нашли 29 августа в одной из городских квартир. Женщина — 1996 года рождения, девочка — 2017 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Личность преступника пока неизвестна, полиция занимается его поиском и выясняет обстоятельства убийства.
По данным Properm.ru и 59.ru, преступник — бывший сожитель убитой, также 1996 года рождения, который ранее был осужден на 20 лет за изнасилование и убийство медсестры. По данным изданий, он отсидел около года и согласился отправиться на спецоперацию на Украине, а после ранения вернулся к мирной жизни.
РБК направил запрос в региональные управления МВД и Следственного комитета.
Накануне Лефортовский суд Москвы заключил под стражу мужчину, который сбросил своих жену и сына с 16-го этажа. Его обвинили по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
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