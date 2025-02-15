Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шоппинг
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от итальянской газеты Corriere della Sera признать фейком статью о ее поездках за покупками в Дубае. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
В публикации издания указано, что в феврале 2022 года дипломат попала в санкционный список, и ей закрыли выезд в западные страны.
«С тех пор она все же всегда в вещах супер-брендов, на шоппинг она летает в Дубай!», — написал журналист Corriere della Sera Паоло Валентино.
В статье Захарову сравнили с Людмилой Драго, персонажем фильма «Рокки 4».
Дипломат отметила, что никогда не ездила на шоппинг ни в какую зарубежную страну.
«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала супер-брендами. Я ношу отечественное и покупаю вещи в России», — написала Захарова.
По словам представителя МИДа, в Дубае она была «исключительно в составе официальных делегаций».
Захарова призвала газету признать статью фейком и разместить опровержение.
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