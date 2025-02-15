 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шоппинг

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Илья Московец / ura.ru / ТАСС)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от итальянской газеты Corriere della Sera признать фейком статью о ее поездках за покупками в Дубае. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

В публикации издания указано, что в феврале 2022 года дипломат попала в санкционный список, и ей закрыли выезд в западные страны.

«С тех пор она все же всегда в вещах супер-брендов, на шоппинг она летает в Дубай!», — написал журналист Corriere della Sera Паоло Валентино.

В статье Захарову сравнили с Людмилой Драго, персонажем фильма «Рокки 4».

Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»
Политика

Дипломат отметила, что никогда не ездила на шоппинг ни в какую зарубежную страну.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала супер-брендами. Я ношу отечественное и покупаю вещи в России», — написала Захарова.

По словам представителя МИДа, в Дубае она была «исключительно в составе официальных делегаций».

Захарова призвала газету признать статью фейком и разместить опровержение.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Персоны
Мария Захарова Дубай санкции МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»
Политика
Захарова назвала фейком цитату Ленина в официальном докладе ЕС
Политика
Захарова назвала фейком обвинения в казни украинских военнопленных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
МИД Польши рассказал о созванном Макроном экстренном саммите в ПарижеПолитика, 21:41
В Севастополе джазовую певицу убил соседОбщество, 21:39
Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 21:14
Зеленский ответил Келлогу, кому решать, кто сядет за стол переговоровПолитика, 21:13
Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шоппингПолитика, 21:05
В Раде анонсировали визит на Украину членов Еврокомиссии 24 февраляПолитика, 21:01
Израиль опубликовал кадры встречи отпущенного ХАМАС россиянина с семьейПолитика, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Келлог заявил, что потери Киева превысили американские в Корее и ВьетнамеПолитика, 20:36
FT узнала о запросе США у Европы предложений по защите Украины после мираПолитика, 20:30
Американка с русскими корнями выиграла крупный турнир WTA в ДохеСпорт, 20:23
В Абхазии закрылись участки для голосования на выборах президентаПолитика, 20:06
RTVI сообщил об обысках в домах экс-полковников группы «Альфа»Общество, 19:55
Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на УкраинуПолитика, 19:45
Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение о праве США на металлыПолитика, 19:35