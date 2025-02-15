Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шоппинг

Мария Захарова (Фото: Илья Московец / ura.ru / ТАСС)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от итальянской газеты Corriere della Sera признать фейком статью о ее поездках за покупками в Дубае. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

В публикации издания указано, что в феврале 2022 года дипломат попала в санкционный список, и ей закрыли выезд в западные страны.

«С тех пор она все же всегда в вещах супер-брендов, на шоппинг она летает в Дубай!», — написал журналист Corriere della Sera Паоло Валентино.

В статье Захарову сравнили с Людмилой Драго, персонажем фильма «Рокки 4».

Дипломат отметила, что никогда не ездила на шоппинг ни в какую зарубежную страну.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала супер-брендами. Я ношу отечественное и покупаю вещи в России», — написала Захарова.

По словам представителя МИДа, в Дубае она была «исключительно в составе официальных делегаций».

Захарова призвала газету признать статью фейком и разместить опровержение.