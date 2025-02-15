Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»
Все причастные к атаке дрона в Курской области, в результате которой пострадал оператор съемочной группы «Первого канала» Юрий Шолмов, будут наказаны, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова и призвала осудить произошедшее. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказала Захарова.
Она обратилась к правительствам других стран и призвала их осудить подобные действия со стороны Украины, а также «публично выступить против атак» Вооруженных сил Украины на гражданское население, включая представителей средств массовой информации.
Кроме этого, Захарова призвала незамедлительно отреагировать представителей ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, а также других правозащитных структур на произошедшую атаку.
«Они должны предпринять исчерпывающие меры», — добавила она.
Украинский беспилотник атаковал съемочную группу 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. Как установило следствие, дрон сбросил взрывное устройство на группу журналистов, в результате чего пострадал оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и препятствовании работе журналистов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 144 УК России).
Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что оператор, предположительно, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и баротравму. Врачи решили направить его на лечение в Москву.
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