Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»

Захарова пообещала, что виновных в атаке на журналистов «Первого канала» накажут

Все причастные к атаке дрона в Курской области, в результате которой пострадал оператор съемочной группы «Первого канала» Юрий Шолмов, будут наказаны, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова и призвала осудить произошедшее. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Виновные в посягательстве на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказала Захарова.

Она обратилась к правительствам других стран и призвала их осудить подобные действия со стороны Украины, а также «публично выступить против атак» Вооруженных сил Украины на гражданское население, включая представителей средств массовой информации.

Кроме этого, Захарова призвала незамедлительно отреагировать представителей ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, а также других правозащитных структур на произошедшую атаку.

«Они должны предпринять исчерпывающие меры», — добавила она.

Украинский беспилотник атаковал съемочную группу 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. Как установило следствие, дрон сбросил взрывное устройство на группу журналистов, в результате чего пострадал оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и препятствовании работе журналистов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 144 УК России).

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что оператор, предположительно, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и баротравму. Врачи решили направить его на лечение в Москву.