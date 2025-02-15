В Абхазии закрылись участки для голосования на выборах президента
В 20.00 в Абхазии закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента, начался подсчет голосов. Два участка также работали в России — в Москве и Черкесске.
По данным председателя Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрия Маршана, явка на досрочных президентских выборах в республике к 18:00 по московскому времени составила более 55%. Это позволило признать выборы состоявшимися.
В ноябре 2024 года предыдущий президент Аслан Бжания покинул свой пост и уехал из страны на фоне политического кризиса. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, среди которых Бадра Гунба, ранее занимавший должность вице-президента при Бжании.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки