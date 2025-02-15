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Политика ,  
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В Абхазии закрылись участки для голосования на выборах президента

В 20.00 в Абхазии закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента, начался подсчет голосов. Два участка также работали в России — в Москве и Черкесске.

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрия Маршана, явка на досрочных президентских выборах в республике к 18:00 по московскому времени составила более 55%. Это позволило признать выборы состоявшимися.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В ноябре 2024 года предыдущий президент Аслан Бжания покинул свой пост и уехал из страны на фоне политического кризиса. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, среди которых Бадра Гунба, ранее занимавший должность вице-президента при Бжании.

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