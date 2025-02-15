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Политика ,  
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Турция не разрешила открыть участок для выборов главы Абхазии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Абхазская диаспора в Турции не сможет проголосовать на выборах президента своей страны, так как турецкие властине разрешили проводить их на своей территории, сообщило агентство «Апсныпресс» со ссылкой на председателя Центризбиркома Дмитрия Маршана.

«Мы получили сообщение от полномочного представителя Абхазии о том, что в Турции не представляется возможным открыть в Сакарье избирательный участок и провести голосование по выборам президента в соответствии с законодательством Абхазии», — рассказал он.

Поэтому 13 числа ЦИК Абхазии отменил решение создать экстерриториальный участок в Сакарье. Маршан отметил, что изначально посол Абхазии в Турции представил документ, свидетельствующий о позволении открыть избирательный участок в городе.

«Но турецкие власти делают все для того, чтобы этот участок был закрыт и голосование не состоялось», — сказал он.

В решении властей Сакарьи о запрете говорится, что оно принято «поскольку Абхазия признана нашей страной как неотъемлемая часть Грузии, в целях предотвращения любой угрозы и нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Чем примечательны начавшиеся в Абхазии досрочные президентские выборы
Политика
Местные жители прогуливаются рядом с предвыборным&nbsp;плакатом&nbsp;кандидата на пост президента Абхазии Бадры Гунбы.&nbsp;Сухуми, Абахазия, 14 февраля 2025 года

Досрочные президентские выборы в частично признанной Республике Абхазия начались 15 февраля. Избирательные участки открылись также в Москве и Черкесске.

Выборы были назначены после того, как в ноябре 2024 года предыдущий президент Аслан Бжания ушел в отставку на фоне внутриполитического противостояния.Центризбирком республики зарегистрировал пять кандидатов.

На президентских выборах 2020 года, на которых победил Бжания, явка составила чуть более 70%, на избирательные участки пришли около 95 тыс. человек.

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Абхазия Турция выборы президента
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