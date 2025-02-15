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Певец Аль Бано сообщил о приглашении в Москву

Аль Бано
Аль Бано (Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Global Look Press)

Итальянский эстрадный певец Аль Бано сообщил о получении приглашения выступить в Москве. Об этом артист рассказал в интервью агентству Ansa.

По словам певца, приглашение сделал человек, бывший его импресарио в России. «Он сказал мне быть готовыми «к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт», — сказал 81-летний исполнитель.

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Газета Corriere della Sera пишет, что итальянский певец впервые выступил в СССР еще в 1984 году. Позднее он неоднократно давал концерты в России. По информации издания, Бано пять раз встречался с президентом Владимиром Путиным, последний раз артист приезжал в Россию в 2019 году.

Один из наиболее известных хитов Бано — песня Felicità. Композицию он исполнил вместе с певицей Роминой Пауэр в начале 80-х.

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