Итальянский оперный режиссер получил гражданство России

Джанкарло дель Монако (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Итальянский театральный оперный режиссер Джанкарло дель Монако получил от президента Владимира Путина российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В ноябре 2024 года режиссер поставил оперу «Риголетто» в Большом театре по приглашению худрука Валерия Гергиева.

Джанкарло дель Монако родился 28 декабря 1943 года в Венеции в семье тенора Марио дель Монако. Он окончил Лозаннский университет в Швейцарии, говорится в его досье на сайте Большого театра, а свой первый спектакль поставил в 1965 году на сцене Греческого театра в Сиракузах. В 1975-м вместе с отцом основал оперный фестиваль в Монтепульчано. В дальнейшем руководил также оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы, фестивалем оперы Тенерифе. Поставил более 100 опер в крупнейших театрах Европы, а также США, Латинской Америки, Австралии, Китая.

В ноябре 2024 года сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что собирается получить гражданство России. При этом он сказал, что уже считает себя россиянином. Режиссер планирует получить паспорт, чтобы снимать в России фильмы. У него уже есть гражданства Сербии и Франции. Кустурица также отметил, что Москва и Белград слишком мало сотрудничают в культурной области, хотя россияне и сербы, по его мнению, обладают схожими культурами.