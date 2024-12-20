Итальянский оперный режиссер получил гражданство России
Итальянский театральный оперный режиссер Джанкарло дель Монако получил от президента Владимира Путина российское гражданство. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В ноябре 2024 года режиссер поставил оперу «Риголетто» в Большом театре по приглашению худрука Валерия Гергиева.
Джанкарло дель Монако родился 28 декабря 1943 года в Венеции в семье тенора Марио дель Монако. Он окончил Лозаннский университет в Швейцарии, говорится в его досье на сайте Большого театра, а свой первый спектакль поставил в 1965 году на сцене Греческого театра в Сиракузах. В 1975-м вместе с отцом основал оперный фестиваль в Монтепульчано. В дальнейшем руководил также оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы, фестивалем оперы Тенерифе. Поставил более 100 опер в крупнейших театрах Европы, а также США, Латинской Америки, Австралии, Китая.
В ноябре 2024 года сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что собирается получить гражданство России. При этом он сказал, что уже считает себя россиянином. Режиссер планирует получить паспорт, чтобы снимать в России фильмы. У него уже есть гражданства Сербии и Франции. Кустурица также отметил, что Москва и Белград слишком мало сотрудничают в культурной области, хотя россияне и сербы, по его мнению, обладают схожими культурами.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов