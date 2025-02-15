Модератор в Мюнхене не разрешила Зеленскому говорить на украинском
Модератор Мюнхенской конференции по безопасности, ведущая CNN Кристиан Аманпур не разрешила говорить на украинском языке в ходе интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press.
Перед началом беседы политик на английском языке уточнил, может ли он говорить по-украински. Аманпур отказала.
Зеленский в шутку попросил модератора не давить на него, что вызвало смех зрителей и самой Аманпур.
14 февраля в Германии началась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. На ней собрались более 450 чиновников и политиков из разных стран. Участники конференции обсуждают вопросы безопасности, в частности, военную операцию России на Украине.
Москва не получала приглашения на конференцию в Мюнхене. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это решение политизированным и странным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 февраля в Мюнхене пройдет встреча представителей Вашингтона, Москвы и Киева «высокого уровня» по теме урегулирования конфликта. Украина и Россия опровергли эти данные.
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