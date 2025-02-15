Обвинявшая Jay-Z и P.Diddy в изнасиловании отозвала иск
Обвинившая рэперов Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) и P.Diddy (Шон Комбс) в изнасиловании женщина добровольно отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.
Адвокаты артиста сообщили изданию, что стороны не заключали никаких соглашений. Девушка подала заявление с оговоркой «с предубеждением» — она не сможет подать иск в суд повторно. Юристы в разговоре с журналом подчеркнули несостоятельность обвинений в адрес рэпера.
Имя женщины не раскрывается, в судебных материалах она фигурировала под именем «Джейн Доу», которое используется в США для анонимов.
В середине декабря 2024 года девушка обвинила Jay-Z и P. Diddy в изнасиловании, которое якобы произошло в 2000 году, когда ей было 13 лет. «Джейн Доу» утверждала, что она отправилась в Нью-Йорк в надежде посетить церемонию вручения премии MTV Video Music Awards. После она встретила водителя Шона Комбса, он отвез ее на вечеринку рэпера — перед этим она подписала бумаги, которые приняла за договор о неразглашении (копию документа ей не предоставили).
По словам женщины, на празднике ей предложили выпить напиток, после которого у нее закружилась голова. В этот момент на нее напали Jay-Z и P. Diddy, а неназванная известная женщина наблюдала за происходящим.
В сентябре прокуратура Нью-Йорка обнародовала акт, в котором Комбс обвинили в секс-торговле людьми, рэкете и перевозке с целью вовлечения в проституцию. Он не признал себя виновным и отрицает какие-либо правонарушения, артиста арестовали.
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