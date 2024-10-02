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Более 100 человек обвинят рэпера Diddy в сексуальном насилии

В суды поступят иски от 60 мужчин и 60 женщин против рэпера Шона Комбса (более известного как Diddy) с обвинениями в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Тони Базби, который представляет истцов.

Большинство дел подадут в Нью-Йорке и Калифорнии. Базби уточнил, что 25 из 120 заявителей которые хотели сделать карьеру в музыкальной или телевизионной индустрии, были несовершеннолетними.

По данным газеты, в сентябре прокуратура Нью-Йорка обнародовала акт, в котором Комбс обвиняется в секс-торговле людьми, рэкете и перевозке с целью вовлечения в проституцию. Он не признал себя виновным и отрицает какие-либо правонарушения.

Адвокат рэп-исполнителя Эрика Вольфф отреагировала на последние обвинения. По ее словам, Комбс также «отвергает ложные и дискредитирующие утверждения о том, что он подвергал сексуальному насилию кого-либо, включая несовершеннолетних».

Случаи сексуального насилия со стороны рэпера происходили с 1991 года, утверждают истцы. В некоторых из них, как отметил адвокат, жертвам давали напиток, в который, как они подозревали, был подмешаны вещества. О каких конкретно веществах идет речь, он не уточнил.

По данным прокуратуры, Комбс не работал в одиночку, а у него были сообщники, которые «не только знали о таком поведении, но и были вовлечены в поиск жертв, подготовку гостиничных номеров», они также подготавливали лекарства, которые затем подмешивали жертвам.

Комбс находится под стражей в федеральном суде с 16 сентября.

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Шон Лав Комбс родился 4 ноября 1969 года в Нью-Йорке. Он работал директором по талантам в Uptown Records, а в 1993 году основал собственный лейбл Bad Boy Records. Комбс также получил три премии «Грэмми» и две премии MTV Video Music Awards.

В 2019 году Forbes оценил его состояние в 740 млн долларов.

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сексуальное насилие рэпер иск в суд США
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