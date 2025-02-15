Суд показал кадры ареста американца из-за наркотических конфет

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Солнцевский районный суд Москвы заключил под стражу 28-летнего гражданина США Байерса Калоба Уэйна по делу о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

На этой мере пресечения настаивал следователь. Защита ходатайствовала о домашнем аресте. Американцу грозят до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.





О задержании Байерса Калоба Уэйна 7 февраля в столичном аэропорту Внуково накануне сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). По данным ведомства, мужчина прилетел из Стамбула, а в его багаже нашли банки с мармеладом с каннабиноидами. В США их выписал врач, поэтому конфеты были необходимы в путешествии, приводили в ФТС объяснения задержанного.