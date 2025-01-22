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Бизнес ,  
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Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лососевая икра в России в начале 2025 года подешевела на 10% относительно декабрьских значений и стала на 15–20% ниже, чем в ноябре. Об этом говорится в заявлении Рыбного союза, который имеется в распоряжении РБК.

По словам председателя союза Александра Панина, на четвертой неделе января фиксируется снижение цены на лососевую икру всех видов. Так, 1 кг икры горбуши стоит около 8-10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.

Рыбный союз — некоммерческая организация, созданная в 2008 году как объединение производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства. На сегодняшний день в нее входит свыше 30 компаний, которые занимаются добычей, производством продукции высокого качества, оптовой и розничной торговлей российской и импортной рыбой и морепродуктам.

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Дефицита икры на рынке продуктового питания в России нет. Объем производства продукта удовлетворяет потребности внутреннего рынка, экспорт минимален, а цены необоснованно завышены, убеждены в Рыбном союзе.

По данным Росрыболовства, годовое потребление красной икры в России оценивается в 12–14 тыс. тонн. С учетом ценовой корректировки в 2024 году в начале января этот показатель составил около 10–11 тыс. тонн.

По данным Росстата, объем производства икры лососевых в России в январе—ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. тонн (в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года).

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красная икра Рыбный союз снижение цены
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