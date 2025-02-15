В аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда и Ульяновска сняли ограничения
В аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда и Ульяновска возобновили прием и выпуск самолеты, отменив ограничения, введенные ранним утром 15 февраля, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
Утром Росавиация сообщила о временном прекращении принимать и отправлять гражданские рейсы в аэропортах Астрахани (Нариманово), Владикавказа (Беслан), Волгограда, Грозного (Северный), Калуги, Саратова, Ульяновска (Баратаевка)
Меры ввели на фоне атак беспилотников — по данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 40 дронов.
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