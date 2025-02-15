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Общество ,  
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МВД напомнило собственникам о штрафах за непостановку на учет иностранца

При сдаче квартиры в аренду иностранцу собственник обязан поставить жильца на учет по месту пребывания, иначе арендодатель может быть оштрафован на сумму до 4 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

В министерстве предупредили, что это касается и тех случаев, когда иностранец заявляет о ранее сделанной регистрации по другому месту пребывания.

В МВД уточнили, что собственник может в любой момент сообщить в миграционную службу о расторжении договора найма и снять иностранца с учета по месту пребывания или с регистрации по месту жительства. К тому же постановка на миграционный учет не требует никаких затрат.

В министерстве также напомнили, что регистрация иностранца или учет по месту жительства не являются пропиской, а значит, съемщик не имеет права регистрировать родственников (исключение — его дети и только в том случае, если они вместе живут), пересдавать недвижимость или распоряжаться ею.

Поставить иностранца на учет можно через «Госуслуги» или лично обратиться в соответствующие органы власти.

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Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

В феврале 2025 года в России ужесточили миграционное законодательство. В частности, создали реестр контролируемых лиц для мигрантов, совершивших правонарушение или нелегально пребывающих в России. Сотрудники полиции получили право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов после совершения ими нескольких административных правонарушений. Российские власти ввели штрафы за оказание нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством.

Ужесточению миграционного законодательства предшествовал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». В результате него погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Силовики задержали более 20 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

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