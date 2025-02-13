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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В аэропорту города Сочи отменили режим ограничений полетов, который вводился «для обеспечения безопасности», сообщила администрация воздушной гавани.

Полеты были приостановлены в 18:31 мск, а возобновлены в 20:07 мск.

«В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — говорится в сообщении.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Минобороны России сообщило, что в период с 19:00 до 19:30 мск силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

Пять аппаратов сбили над Крымом, еще два — над акваторией Черного моря.

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