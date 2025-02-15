Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь
В ночь с 14 на 15 февраля средства противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«17 БпЛА — над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА — над территорией Калужской области, девять БпЛА — над территорией Ростовской области и два БпЛА — над территорией Саратовской области», — говорится в сообщении.
Ранее об отражении атаки беспилотников писал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Точное число уничтоженных аппаратов он тогда не назвал, однако известно, что БПЛА сбили над Ростовом, Чертковским и Шолоховоским районами региона.
Кроме этого, глава Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотников над регионом в 05:13 мск.
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