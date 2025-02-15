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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь с 14 на 15 февраля средства противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«17 БпЛА — над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА — над территорией Калужской области, девять БпЛА — над территорией Ростовской области и два БпЛА — над территорией Саратовской области», — говорится в сообщении.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Ранее об отражении атаки беспилотников писал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Точное число уничтоженных аппаратов он тогда не назвал, однако известно, что БПЛА сбили над Ростовом, Чертковским и Шолоховоским районами региона.

Кроме этого, глава Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотников над регионом в 05:13 мск.

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Минобороны ПВО ВСУ беспилотники
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