Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь несколько беспилотных летательных аппаратов над Ростовом, Чертковским и Шолоховоским районами Ростовской области, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили [атаку] <...> БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал он в своем телеграм-канале. Однако точное количество уничтоженных дронов глава не назвал.

Слюсарь добавил, что в результате атаки, предварительно, обошлось без пострадавших. Сведения о последствиях на земле в настоящее время уточняют.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Так, накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.