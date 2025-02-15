Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь несколько беспилотных летательных аппаратов над Ростовом, Чертковским и Шолоховоским районами Ростовской области, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили [атаку] <...> БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал он в своем телеграм-канале. Однако точное количество уничтоженных дронов глава не назвал.
Слюсарь добавил, что в результате атаки, предварительно, обошлось без пострадавших. Сведения о последствиях на земле в настоящее время уточняют.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
Так, накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
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