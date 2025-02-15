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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районами

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь несколько беспилотных летательных аппаратов над Ростовом, Чертковским и Шолоховоским районами Ростовской области, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили [атаку] <...> БПЛА в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах», — написал он в своем телеграм-канале. Однако точное количество уничтоженных дронов глава не назвал.

Слюсарь добавил, что в результате атаки, предварительно, обошлось без пострадавших. Сведения о последствиях на земле в настоящее время уточняют.

В Ростовской области перехватили беспилотник
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Так, накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник в Чертковском районе Ростовской области. Тогда никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

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