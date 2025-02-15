В Москве задержали стрелявшего в таксиста мужчину

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу по водителю такси на улице Гольяновской в центре Москвы, сообщает пресс-служба главка МВД.

По ее данным, между водителями такси и внедорожника произошел конфликт, во время которого машины врезались друг в друга. После чего водитель внедорожника несколько раз выстрелил в таксиста. Полиция предполагает, что это было травматическое оружие.

Раненого водителя доставили в больницу. В экстренные службы и полицию позвонил очевидец происходившего.

«Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы», — говорится в сообщении. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.

Накануне в центре Москвы неизвестный начал стрельбу в заведении на Кутузовском проспекте. Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщила, что в столичном ресторане «Кофемания», который находится на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами. Их арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.