В Москве задержали стрелявшего в таксиста мужчину
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу по водителю такси на улице Гольяновской в центре Москвы, сообщает пресс-служба главка МВД.
По ее данным, между водителями такси и внедорожника произошел конфликт, во время которого машины врезались друг в друга. После чего водитель внедорожника несколько раз выстрелил в таксиста. Полиция предполагает, что это было травматическое оружие.
Раненого водителя доставили в больницу. В экстренные службы и полицию позвонил очевидец происходившего.
«Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы», — говорится в сообщении. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.
Накануне в центре Москвы неизвестный начал стрельбу в заведении на Кутузовском проспекте. Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщила, что в столичном ресторане «Кофемания», который находится на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами. Их арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство.
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