СК завел дело после атаки дрона на съемочную группу «Первого канала»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет завел уголовное дело после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Первого канала» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса:

пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 — теракт. Максимальное наказание — 20 лет;

ч. 3 ст. 144 — препятствование работе журналистов. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Украинский беспилотник атаковал съемочную группу 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. Как установило следствие, дрон сбросил взрывное устройство на группу журналистов, в результате чего пострадал оператор Юрий Шолмов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что оператор, предположительно, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и баротравму. Врачи решили направить его на лечение в Москву.