СК завел дело после атаки дрона на съемочную группу «Первого канала»
Следственный комитет завел уголовное дело после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Первого канала» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — говорится в сообщении.
Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса:
- пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 — теракт. Максимальное наказание — 20 лет;
- ч. 3 ст. 144 — препятствование работе журналистов. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Украинский беспилотник атаковал съемочную группу 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. Как установило следствие, дрон сбросил взрывное устройство на группу журналистов, в результате чего пострадал оператор Юрий Шолмов.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что оператор, предположительно, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и баротравму. Врачи решили направить его на лечение в Москву.
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