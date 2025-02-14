 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК завел дело после атаки дрона на съемочную группу «Первого канала»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет завел уголовное дело после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу «Первого канала» в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса:

  • пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 — теракт. Максимальное наказание — 20 лет;
  • ч. 3 ст. 144 — препятствование работе журналистов. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Съемочную группу «Первого канала» атаковал дрон в Курской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Украинский беспилотник атаковал съемочную группу 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района. Как установило следствие, дрон сбросил взрывное устройство на группу журналистов, в результате чего пострадал оператор Юрий Шолмов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал, что оператор, предположительно, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и баротравму. Врачи решили направить его на лечение в Москву.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Курская область Следственный комитет беспилотники Первый канал
Материалы по теме
Съемочную группу «Первого канала» атаковал дрон в Курской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе по колонне ВСУ в Курской области
Политика
Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперацииПолитика, 14 фев, 23:47
Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемыеПолитика, 14 фев, 23:38
Трамп создал совет по энергетическому доминированию СШАПолитика, 14 фев, 23:26
Белый дом выпустил валентинку с Трампом и стихом о депортацииПолитика, 14 фев, 23:13
СК завел дело после атаки дрона на съемочную группу «Первого канала»Политика, 14 фев, 22:54
Глава МИД Германии ответила на идею Трампа вернуть Россию в G7Политика, 14 фев, 22:40
Ван И напомнил о мировых войнах как результатах соперничества державПолитика, 14 фев, 22:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава МАГАТЭ заявил о сохранении рисков ядерной безопасностиПолитика, 14 фев, 22:25
Писториус назвал «поворотный момент» в отношениях Европы и СШАПолитика, 14 фев, 22:09
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 14 фев, 22:00
Волонтеры в Анапе организуют новый штаб взамен сгоревшегоОбщество, 14 фев, 21:59
Президент Германии призвал ЕС «не быть, как олень перед фарами» с ТрампомПолитика, 14 фев, 21:58
Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»Спорт, 14 фев, 21:42
Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовалиОбщество, 14 фев, 21:36