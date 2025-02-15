Польша арестовала россиянина по обвинению в организации диверсий

В Польше заключили под стражу россиянина, которого подозревают в организации диверсий против Польши, США и других стран, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда», — говорится в его посте. Имя мужчины он не назвал.

Глава МИД Польши Томаш Семоняк уточнил, что россиянина отправили под стражу на три месяца.

Bloomberg пишет, что диверсии заключались в поджоге зданий и отправке посылок с замаскированной взрывчаткой. Кроме этого, арест россиянина является частью расследования о причастности предполагаемой иностранной разведывательной службы к диверсиям против вышеупомянутых стран.