Польша арестовала россиянина по обвинению в организации диверсий
В Польше заключили под стражу россиянина, которого подозревают в организации диверсий против Польши, США и других стран, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.
«Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу и арестован по решению суда», — говорится в его посте. Имя мужчины он не назвал.
Глава МИД Польши Томаш Семоняк уточнил, что россиянина отправили под стражу на три месяца.
Bloomberg пишет, что диверсии заключались в поджоге зданий и отправке посылок с замаскированной взрывчаткой. Кроме этого, арест россиянина является частью расследования о причастности предполагаемой иностранной разведывательной службы к диверсиям против вышеупомянутых стран.
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