Племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперации
В зоне специальной военной операции на Украине погиб племянник стилиста Сергея Зверева Андрей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на российского шоумена.
О гибели племянника Звереву написала его сестра.
«Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт <...> все в нашей семье сразу поддержали», — рассказал стилист в разговоре с изданием. Подробности произошедшего Зверев не уточнил.
Ранее в зоне военной операции погиб вице-губернатор Приморья, командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Трагедия произошла, когда он выезжал на рекогносцировку (изучение местности) в Курской области.
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