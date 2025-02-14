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Военная операция на Украине ,  
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Племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб племянник стилиста Сергея Зверева Андрей, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на российского шоумена.

О гибели племянника Звереву написала его сестра.

«Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт <...> все в нашей семье сразу поддержали», — рассказал стилист в разговоре с изданием. Подробности произошедшего Зверев не уточнил.

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Ранее в зоне военной операции погиб вице-губернатор Приморья, командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Трагедия произошла, когда он выезжал на рекогносцировку (изучение местности) в Курской области.

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Сергей Зверев Военная операция на Украине погибший
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