В сервисах карт назвали самые популярные места для свиданий 14 февраля

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Чаще всего москвичи выбирают для свиданий в День святого Валентина рестораны, мастер-классы и фотостудии. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службах сервиса «Яндекс Карты» и компании 2ГИС.

На мастер-классы пары в основном ходят в гончарные мастерские, где можно создавать вместе керамическую посуду и статуэтки, пояснили в пресс-службе «Яндекс Карт». Еще влюбленные выбирают кулинарные мастер-классы и тематические развлечения — например, экскурсии по крышам. А в топ-10 мест для свиданий в День святого Валентина попали бары, парки, кофейни, спа-салоны и кальян-бары.

«Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны. Об этих местах реже всего попадались отзывы с упоминанием романтического опыта», — заявили в пресс-службе сервиса.

В период с 3 по 9 февраля этого года москвичи гораздо чаще стали интересоваться сувенирными магазинами, заявили в пресс-службе 2ГИС: в эти дни пользователи геосервиса в Москве на 90% чаще открывали карточки таких магазинов, чем неделей ранее.

Еще москвичи стали чаще просматривать карточки фотостудий, банкетных залов и концертных площадок: их открывали чаще на 16%, рассказали в компании. А в целом на неделе перед праздником чаще всего искали торговые центры, рестораны, гостиницы и учреждения культуры.

В 2025 году москвичи стали на 30% реже покупать валентинки, рассказали ранее в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Так, 1–10 февраля 2025 года средний чек на валентинки составил 131 руб., что на 1% ниже, чем в прошлом году. А число покупок снизилось на 30%. Индивидуальные подарки ко Дню всех влюбленных также стали менее популярными: они перераспределились на 23 февраля и 8 марта, тогда как 14 февраля москвичи предпочитают дарить просто цветы и конфеты.