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Военная операция на Украине ,  
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В Польше заявили, что могут направить на Украину компании, а не солдат

Министр обороны Польши заявил об отправке на Украину компаний, а не солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Фабрика по производству подшипников FLT - Kraśnik S.A., Варшава, Польша
Фабрика по производству подшипников FLT - Kraśnik S.A., Варшава, Польша (Фото: Chen Xu / Xinhua / Global Look Press)

Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Niezlezna.

«Без участия Польши нет помощи Украине, 95% гуманитарной помощи и военной техники проходит через наш хаб уже три года. <...> Роль Польши заключается в материально-техническом обеспечении, и нужно развивать это, а не отправлять войска на Украину», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.

По его словам, Польша и США могут «отправить» на Украину свои компании и фирмы, инвестирующие в оборонную промышленность. Вложения в Украину являются «большой гарантией безопасности», добавил он.

Шеф Пентагона допустил увеличение контингента США в Польше
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

На той же пресс-конференции Хегсет заявил, что США могут нарастить свой контингент в Польше. По его словам, на данный момент в стране находятся около 8 тыс. американских военных. Однако шеф Пентагона исключил отправку американских военных на Украину.

США могут отправить американские войска на Украину, в случае если Россия откажется урегулировать конфликт, заявил ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Кремль отреагировал на это, попросив дать дополнительные разъяснения. «Ранее таких формулировок мы не слышали», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Польша Украина военные оборонная промышленность логистика
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