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Политика ,  
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«Приближаемся к весне»: Путин обсудил с Совбезом сезонные бедствия

Путин обсудил с Совбезом сезонные стихийные бедствия

«Приближаемся к весне»: Путин обсудил с Совбезом сезонные бедствия
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Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по поводу сезонных стихийных бедствий, сообщила пресс-служба Кремля.

«Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары — все, к сожалению, неизбежно. <...> Давайте сегодня это пообсуждаем», — сказал Путин во вступительном слове.

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С докладом на встрече выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также другие постоянные члены Совбеза.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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