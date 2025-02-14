В Хабаровском крае упал с многоэтажки высказывавшийся о военных чиновник
В Хабаровском крае у многоэтажного здания нашли тело сотрудника администрации одного из районов края. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. Мужчина проходил по делу об экстремистских высказываниях против российских военнослужащих.
Источник добавил, что работник муниципального архива администрации Николаевского района проходил по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремистской деятельности). Санкция статьи в этой части предполагает до пяти лет лишения свободы.
«Его обнаружили погибшим в Николаевске-на-Амуре», — сказал собеседник агентства. Мужчина упал с высоты, уточнил источник.
По информации телеграм-канала Amur Mash, погибшего звали Артем Примак. В начале февраля он записал видео с извинениями за то, что ему вменялось в рамках дела.
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