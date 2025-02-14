Путин пожелал Развожаеву победить на выборах губернатора Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев готов участвовать в выборах в сентябре 2025 года и возглавить город во второй срок. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Впереди очень много задач, по поводу которых я чувствую личную ответственность. И в случае если вы одобрите, я хотел бы при поддержке партии «Единая Россия» принять участие в предстоящих выборах», — сказал Развожаев, обращаясь к Путину.
В ответ президент поддержал главу крымского города, отметив, что доволен результатами его работы.
Ранее севастопольская городская избирательная комиссия сообщила о подготовке к выборам губернатора субъекта в Единый день голосования. Как заявила ранее на заседании Центризбиркома России секретарь комиссии Наталья Бударина, «по предварительным данным, 14 сентября 2025 года пройдут выборы высших должностных лиц 17 субъектов России и депутатов 11 региональных парламентов».
Развожаев победил на выборах на губернаторский пост в сентябре 2020 года с 85,72% голосов от партии «Единая Россия». До этого он с июля 2019 года был временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
Развожаев занимал пост врио губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Ранее он также временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия. С 2014 по 2018 год Развозжаев занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа.
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